Marcegaglia, 1,2 milyar € değerindeki düşük karbonlu çelik projesiyle Fos-sur-Mer yatırımını artırıyor

İtalyan çelik üreticisi Marcegaglia, Mistral projesi kapsamında Fransa’nın güneyindeki Fos-sur-Mer üretim tesisinin geliştirilmesi için 600 milyon € tutarında ilave yatırım yapacağını açıkladı. Choose France zirvesinde duyurulan bu yeni finansmanla birlikte Fransa’daki üretim kompleksine yönelik toplam planlanan yatırım yaklaşık 1,2 milyar € seviyesine yükselecek.

Proje, Marcegaglia’nın 2024 yılında satın aldığı eski Ascometal tesisinin entegre çelik üretimi ve sıcak rulo sac üretim tesisine dönüştürülmesini kapsıyor. Yatırımın tesisin üretimini önemli ölçüde artırması beklenirken, yıllık sıvı çelik üretiminin mevcut 100.000-150.000 mt seviyesinden 2028 yılının ortasına kadar yaklaşık 2,1 milyon mt seviyesine çıkarılması planlanıyor. Haddeleme kapasitesinin ise yıllık 3 milyon mt seviyesine kadar ulaşması bekleniyor.

Piyasa kaynaklarına göre proje mevcut elektrik ark ocağının modernizasyonunu ve karbon çeliği ile paslanmaz çeliğin üretimi ve haddelenmesine yönelik yeni teknolojilerin kurulumunu içeriyor. Tamamlandığında yeni sanayi yapısının Marcegaglia’nın rulo sac ve slab konusundaki iç ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü karşılaması beklenirken, söz konusu malzemenin ağırlıklı olarak grubun İtalya’daki alt tesislerine tedarik edilmesi hedefleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Marcegaglia Nisan ayında yeni Fos-sur-Mer çelik kompleksine yönelik ana teknolojilerin tedariki için Danieli’ye uygulamalar ve yedek parçalar dahil yaklaşık 450 milyon € değerinde bir sözleşme vermişti. Söz konusu anlaşma, Marcegaglia’nın yukarı yönlü entegrasyonunu güçlendirme, tedarik zinciri üzerindeki kontrolünü artırma ve üretim sürecinin karbonsuzlaştırılmasını destekleme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Enerji tarafında proje, Fransız enerji şirketi EDF ile en az 10 yıl boyunca rekabetçi koşullarla nükleer kaynaklı elektrik tedariki için imzalanan anlaşmayla desteklenecek. Karbonsuz elektrik kullanımının, hurda ve DRI ile HBI gibi düşük karbonlu hammaddelerle birlikte, geleneksel entegre çelik üretim modellerine kıyasla emisyonları önemli ölçüde azaltması bekleniyor.

Fos-sur-Mer tesisi ayrıca enerji tüketimi, verimlilik ve kaynak kullanımını optimize etmeyi amaçlayan gelişmiş otomasyon çözümleri ile dijital sistemleri de içerecek. Grubun açıkladığı hedef, en sıkı Avrupa çevre ve güvenlik standartlarıyla uyumlu, maliyet açısından rekabetçi bir sanayi varlığı geliştirmek.

Proje, Fransa’nın üretim kapasitesini yeniden inşa etme ve düşük emisyonlu sanayi tedarik zincirleri geliştirme çabalarını desteklediği için ülkenin sanayi stratejisi açısından da önem taşıyor. Tesisin Marseille limanına yakınlığı da hammadde tedariki ve nihai ürünlerin dağıtımı açısından önemli bir lojistik avantaj olarak görülüyor.

Nihai yatırım kararının izin sürecinin tamamlanmasına ve ilgili Fransız makamlarıyla hâlâ pazarlık edilen koşulların belirlenmesine bağlı olarak 2026 yılı sonuna kadar alınması bekleniyor. Mistral projesi tamamlandığında Marcegaglia’nın Avrupa yassı çelik piyasasındaki konumunu güçlendirecek ve grubun çelik tedarikinde kendi kendine yeterliliğini artıracak.