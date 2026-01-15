Sırbistan bazı çelik ürünlerine altı aylık ithalat kotası getirdi

Basında çıkan haberlere göre Sırbistan hükümeti, çimento ve belirli çelik ürünleri için 1 Ocak-30 Haziran 2026 dönemini kapsayan geçici bir ithalat kotası sistemi getirdiğini açıkladı. Söz konusu geçici kotalar, 2026 yılının ilk yarısında temel inşaat ve sanayi girdi ithalatını yöneterek stratejik sektörlerde piyasa istikrarını desteklemeyi amaçlıyor.

Kota uygulaması Portland çimentosu, sıcak rulo ve soğuk rulo çelik ürünleri, nervürlü betonarme donatı çeliği, sıcak rulo filmaşin ve nervürlü inşaat demiri olmak üzere beş ürün grubunu kapsıyor. Toplam kota tonajının 420.000 mt’u aştığı belirtiliyor. Kota tonajının en büyük payı 250.350 mt ile çimentoya ayrılırken, çelik ürünleri için belirlenen kota tonajı 169.650 mt’un üzerinde yer alıyor.

Geçici kota rejimi altı ay boyunca uygulanacak ve 1 Ocak-31 Mart 2026 ile 1 Nisan-30 Haziran 2026 olmak üzere iki döneme ayrılacak. İlk çeyrekte kullanılmayan kota tonajının, ikinci çeyreğe devredilebileceği belirtildi.

Kota tahsisi ve vergi

Kotalar, son beş yıldaki tarihsel ithalat payları esas alınarak ülke ve gümrük bölgeleri arasında dağıtılacak. En yüksek payların Avrupa Birliği, Türkiye, Bosna-Hersek, Arnavutluk ve diğer bölgesel ortaklara tahsis edilmesi bekleniyor. Kota tahsisleri “ilk gelen alır” esasına göre yapılacak. İlgili ürün gruplarında kota sınırlarını aşan ithalat, %50 oranında ilave gümrük vergisine tabi olacak.

Kota sisteminin uygulanması ve takibinden Gümrük İdaresi sorumlu olurken, kota kullanım verileri ise aylık olarak İç ve Dış Ticaret Bakanlığına raporlanacak.