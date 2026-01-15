 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Sırbistan...

Sırbistan bazı çelik ürünlerine altı aylık ithalat kotası getirdi

Perşembe, 15 Ocak 2026 12:17:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Sırbistan hükümeti, çimento ve belirli çelik ürünleri için 1 Ocak-30 Haziran 2026 dönemini kapsayan geçici bir ithalat kotası sistemi getirdiğini açıkladı. Söz konusu geçici kotalar, 2026 yılının ilk yarısında temel inşaat ve sanayi girdi ithalatını yöneterek stratejik sektörlerde piyasa istikrarını desteklemeyi amaçlıyor.

Kota uygulaması Portland çimentosu, sıcak rulo ve soğuk rulo çelik ürünleri, nervürlü betonarme donatı çeliği, sıcak rulo filmaşin ve nervürlü inşaat demiri olmak üzere beş ürün grubunu kapsıyor. Toplam kota tonajının 420.000 mt’u aştığı belirtiliyor. Kota tonajının en büyük payı 250.350 mt ile çimentoya ayrılırken, çelik ürünleri için belirlenen kota tonajı 169.650 mt’un üzerinde yer alıyor.

Geçici kota rejimi altı ay boyunca uygulanacak ve 1 Ocak-31 Mart 2026 ile 1 Nisan-30 Haziran 2026 olmak üzere iki döneme ayrılacak. İlk çeyrekte kullanılmayan kota tonajının, ikinci çeyreğe devredilebileceği belirtildi.

Kota tahsisi ve vergi

Kotalar, son beş yıldaki tarihsel ithalat payları esas alınarak ülke ve gümrük bölgeleri arasında dağıtılacak. En yüksek payların Avrupa Birliği, Türkiye, Bosna-Hersek, Arnavutluk ve diğer bölgesel ortaklara tahsis edilmesi bekleniyor. Kota tahsisleri “ilk gelen alır” esasına göre yapılacak. İlgili ürün gruplarında kota sınırlarını aşan ithalat, %50 oranında ilave gümrük vergisine tabi olacak.

Kota sisteminin uygulanması ve takibinden Gümrük İdaresi sorumlu olurken, kota kullanım verileri ise aylık olarak İç ve Dış Ticaret Bakanlığına raporlanacak.


Etiketler: Sırbistan Avrupa Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Sırbistan 2026’dan itibaren yerel sanayi ve ithalat için çift karbon vergisi uygulamaya hazırlanıyor

05 Ara | Çelik Haberler

Sırbistan AB’nin yeni çelik koruma önlemlerinden muafiyet isteyecek

14 Eki | Çelik Haberler

ISTA AB’nin beş ülkeden ithal sıcak rulo için başlattığı vergi soruşturmasını eleştirdi

29 Tem | Çelik Haberler

Solb Steel, özel kalite çubuk ve kütük üretimi için NIDC ile ortaklık kurdu

15 Oca | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 3. Hafta, 2026

15 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan yerel piyasasında hurda fiyatları - 3. Hafta, 2026

15 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 15 Ocak 2026

15 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’in otomobil satışları 2025 yılında %9,4 arttı

15 Oca | Çelik Haberler

Rio Tinto Pilbara’da BHP ile demir cevheri iş birliğini duyurdu

15 Oca | Çelik Haberler

ArcelorMittal Kryvyi Rih savaş dönemindeki zorluklara rağmen 2025 yılında üretimini artırdı

15 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis