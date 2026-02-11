 |  Giriş 
Bosna Hersek çelik ithalatına %30 vergi getirmeyi planlıyor

Çarşamba, 11 Şubat 2026 10:43:12 (GMT+3)   |   İstanbul

Bosna Hersekli medya kuruluşu Capital’in haberine göre Bosna Hersek, ithal çelik ve çelik ürünlerine 200 gün süreyle %30 oranında vergi getirmeye uygulamaya hazırlanıyor. Teklifin yürürlüğe girebilmesi için Bosna Hersek Bakanlar Konseyi’nin onayı gerekiyor. Söz konusu düzenleme, komşu ülke Sırbistan’da yakın dönemde kabul edilen benzer ticaret önlemleri örnek alınarak hazırlandı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Bosna-Hersek Dış Ticaret Odası, Sırbistan hükümetinin bazı demir ve çelik ürünlerine yönelik geçici ithalat kotaları getirme kararının ardından ilgili kurumlara acil müdahale çağrısında bulundu.

İthalattaki artış vergi planını hızlandırdı

Bakanlık verilerine göre Bosna Hersek’in başlıca çelik ürünleri ithalatı tarihsel ortalamalara kıyasla belirgin şekilde arttı. Özellikle Sırbistan’dan yapılan ithalat 2021-2024 dönemine kıyasla %408 artışla 9.000 mt’a ulaştı. İthalattaki bu artışın yerel üreticiler üzerinde ciddi rekabet baskısı oluşturduğu ve iç pazarın yabancı ürünlere bağımlı hale gelme riski taşıdığı ifade edildi.

Bakanlık, kontrolsüz ithalat artışının inşaat sektörünün istikrarını zayıflattığını ve istihdam kayıplarına, yatırımların azalmasına, kamu gelirlerinde düşüşe ve iç piyasada fiyat artışlarına yol açabileceğini belirtti.

Vergi planı onaylanırsa %30 oranındaki vergi, geniş bir çelik ve çelik ürünü grubuna uygulanacak. Söz konusu adımın yerel üretim kapasitesini desteklemesi ve piyasa dinamiklerini yeniden dengelemesi hedefleniyor.


