Sidenor artan enerji maliyetleri nedeniyle Reinosa tesisindeki haddehanesinde üretimi askıya aldı

Basında yer alan haberlere göre İspanya merkezli çelik üreticisi Sidenor Group artan enerji maliyetleri nedeniyle ülkenin kuzeyinde bulunan Reinosa tesisindeki haddehanesinin üretimini 26 Eylül tarihinden itibaren altı aylık süreyle askıya aldı.
Tesisteki 138 çalışanın 16’sı üretim duruşundan etkilendi ve diğer tesislere gönderilecek.
SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Ekim ayında Sidenor Group fahiş elektrik fiyatları nedeniyle Basauri tesisindeki üretimi 20 gün süreyle durdurmuştu.
Şirket Reinosa tesisindeki haddehanede otomotiv sektörü için çubuk üretimi gerçekleştiriyor.