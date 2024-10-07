İspanyol Sidenor çelik üretim süreçlerinin elektrifikasyonunu araştıracak

İspanya merkezli çelik üreticisi Sidenor Group, çelik üretiminde doğal gaza olan bağımlılığı azaltmak, karbon salımını düşürmek ve enerji verimliliğini artırmak amacıyla üretim süreçlerinin elektrifikasyonu seçeneğini araştıracağını duyurdu.

Sidenor, fosil yakıtlarla çalışan yakma sistemlerini elektrik teknolojileriyle değiştirmeyi amaçlayan Avrupa’nın CITADEL projesine katıldı. Söz konusu projenin sıvı çelik üretimindeki kritik süreçlerin elektrifikasyonuna odaklandığı ve doğal gaza bağımlı olan bu süreçlerin ürünün nihai kalitesini ciddi ölçüde etkilediği öğrenildi.

Dolayısıyla İspanyol şirket, elektrik dirençli tandiş ısıtma ve oksijen yakıtlı yakma sistemi kullanan pota ısıtma yöntemlerini geliştirerek üretim süreçlerinin edilmesine yönelik çalışmalar yürütecek.