Sidenor 600 mm çapında yuvarlak blum üretecek

Salı, 29 Mart 2022 14:46:33 (GMT+3) | İstanbul

İspanya merkezli çelik üreticisi Sidenor Group, Basauri tesisinde sürekli dökümde kullanılmak üzere 600 mm çapında yuvarlak blum üreteceğini açıkladı.

Sürekli blum dökümünde planlanan iyileştirme yalnızca yeni kalıpların, yeni karıştırıcıların ve çekme modüllerinin değiştirilmesini değil, aynı zamanda 13 tona kadar ürünleri taşımak için taşıyıcının yük kapasitesinde bir artış anlamına geliyor.

Buna ek olarak malzemenin güvenli bir şekilde taşınmasını ve depolanmasını sağlayan yeni platformlar inşa edilecek ve kalıp atölyesi yeni ihtiyaçlara göre yenilenecek.

Bu yıl Eylül ayında söz konusu 600 mm çapında blum üretimine başlanabilmesi için Mayıs ayında mekanik modifikasyonlar başlayacak ve Ağustos ayında büyük tesis modifikasyonları gerçekleştirilecek.