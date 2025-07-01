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Sıddık Kardeşler Haddecilik’ten konkordato talebi

Salı, 01 Temmuz 2025 10:45:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Çelik üreticisi Sıddık Kardeşler Haddecilik, bir süredir içinde bulunduğu maddi sıkıntıları aşamadı ve konkordato talebinde bulundu.

Şirket ve şirket ortakları adına İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato talebinde bulunulduğu ve şirketin borcunun 3,6 milyar TL seviyesinde yer aldığı belirtildi. Bununla birlikte şirkete üç ay süreyle geçici mühlet veren mahkemenin, geçici konkordato komiseri atadığı da ifade edildi.

7,2 milyar TL’lik cirosuyla Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 304. sırada yer alan Sıddık Kardeşler’in Gebze ve Dilovası’nda iki tesisi bulunuyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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