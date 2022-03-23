Shanxi eyaleti çelik sektörüne bu yıl içerisinde 4,1 milyar $ yatırım yapmayı planlıyor

Çarşamba, 23 Mart 2022 11:11:37 (GMT+3) | Şanghay

Çin’e bağlı Shanxi eyaleti tarafından yayımlanan raporda eyalette 24 entegre demir çelik işletmesinin bulunduğu belirtildi. 2021 yılında eyaletin pik demir üretimi yıllık %1,6 düşüşle 59,89 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %1,6 artışla 67,40 milyon mt ve nihai mamul üretimi yıllık bazda neredeyse değişiklik göstermeyerek 61,74 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Shanxi eyaleti toplam 24 çelik üreticisi için 76,14 milyar RMB’lik (12 milyar $) yatırımla kapasite artırım, enerji kaynaklarını koruma ve çok düşük karbon salımlı üretime geçiş alanlarına yönelik 67 projeye teşvik vermeyi planlıyor. Söz konusu yatırımın 25,8 milyar RMB’sinin (4,1 milyar $) bu yıl içerisinde tamamlanacağı söyleniyor.

Öte yandan eyaletin gelişmiş çelik üretim kapasitesinin bu yıl içerisinde toplam çelik üretim kapasitesinin %50’sine çıkarılması hedefleniyor. Bu kapsamda gelişmiş bir çelik işletmesi kurularak başlıca 3 ila 5 çelik üreticisi desteklenecek.