Çinli Baoshan Steel yeni özel kalite çubuk tesisinde ilk üretimini yaptı

Çin’de devlete bağlı China Baowu Group’un bağlı kuruluşu çelik üreticisi Baoshan Iron & Steel Co., Ltd, Almanya merkezli mühendislik şirketi FRIEDRICH KOCKS GmbH & Co KG’den temin ettiği yeni özel kalite çubuk tesisini devreye aldı ve ilk üretimini gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada, kapasitesi yıllık 600.000 mt seviyesinde yer alan kombine filmaşin ve çubuk tesisinin sırasıyla 18-50 mm ebatlı nervürlü kangal ve 7,5-28 mm ebatlı çelik halat üretebildiği ifade edildi. Ayrıca söz konusu yatırım sayesinde Baoshan’ın piyasadaki konumunu güçlendirebileceği ve ürün portföyünü en yüksek kalite vasıflı çelikleri kapsayacak şekilde genişletebileceği vurgulandı.