Valin Lianyuan Steel yeni sıcak sac üretim hattının inşasına başladı

Cuma, 11 Şubat 2022 11:47:17 (GMT+3) | Şanghay

Hunan eyaleti merkezli çelik üreticisi Hunan Valin Iron & Steel Co.’nun bağlı kuruluşu Valin Lianyuan Iron and Steel’in 1.580 mm genişliğindeki sıcak sac üretim hattının inşasına başladığı bildirildi.

Şirketin toplam 2,4 milyar RMB (380 milyon $) yatırımla hayata geçireceği yenileme projelerinin bir parçası olan yeni hat, 500 dönümlük bir arazide inşa edilecek ve çoğunlukla silisli sac, orta ve yüksek karbonlu çelik, soğuk haddelenmiş ve derin işlenmiş çelik ve sıcak sac üretimi yapacak. Yeni hattın bu yılın sonunda üretime başlayacağı öğrenildi.