Baowu Group hidrojen şaft fırınının inşasına başladı

Perşembe, 24 Şubat 2022 11:36:44 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in en büyük çelik üreticisi Baowu Steel Group tarafından yapılan açıklamada, şirketin ilk karbonsuz elektrik ark ocağı olacak yeni hidrojen şaft fırınının inşasına başlandığı belirtildi.

Toplamda 1,89 milyar RMB (300 milyon $) yatırımla hayata geçirilecek proje şaft fırınını, yükleme ve boşaltma sistemini, soğutma sistemini, gaz döngüsü sistemini, hammadde girişi ve nihai mamul çıkış sistemini, pelet besleme sistemini, yardımcı enerji sistemini ve bilgi sistemini kapsıyor.

Söz konusu proje 2023 yılının sonuna kadar tamamlanacak ve karbon salımının yıllık 500.000 mt düşürülmesini sağlayacak.

Çelik sektörünün yeşil ve düşük karbonlu üretime dönüşünü ve bölgedeki temiz enerji kullanımını ve iktisadi kalkınmayı teşvik etmesi açısından projenin büyük bir önem taşıdığı söyleniyor.