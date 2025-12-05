Shanxi 2026-2030 döneminde kömür ve kok ticaret merkezi kurulumunu hızlandıracak

Çin’in Shanxi eyaleti, 15. Beş Yıllık Plan’ın (2026-2030) hazırlanmasına ilişkin ulusal ekonomik ve sosyal kalkınma önerilerini yayımladı. Buna göre Shanxi, enerji sektöründeki dönüşümü hızlandıracak; enerji teknolojilerinde yenilik, kurumsal reformlar ve dışa açık iş birliklerini ilerletecek.

Ayrıca Shanxi’nin, ülke genelini kapsayacak şekilde faaliyet gösterecek bir kömür ve kok ticaret merkezinin kurulmasını hızlandıracağı belirtildi. Bilindiği üzere Shanxi, Çin’in toplam kömür rezervlerinin yaklaşık üçte birine sahip ve ülkenin en büyük kömür üretim bölgesi konumunda bulunuyor.