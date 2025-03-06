Shandong Steel petrokimya şirketine 50.000 mt konteyner çeliği tedarik edecek

Çinli çelik üreticisi Shandong Iron and Steel Company Ltd, Shandong eyaletinde faaliyet gösteren büyük bir petrokimya şirketinden, önemli bir ham petrol depolama tankı projesinde kullanılmak üzere 50.000 mt yüksek kalite konteyner çelik siparişi aldığını duyurdu. Proje, 150.000 metreküp depolama alanıyla ülkenin en büyük ham petrol depolama tankı projesi olacak.
2025 yılında Shandong Steel, konteynerlerde ve depolama tanklarında kullanılan çelik tüketiminden %15'ten fazla pazar payı elde etmeyi hedefliyor.