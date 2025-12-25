Shagang Group, CSSC Qingdao Beihai Shipbuilding ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı

Jiangsu eyaletinde yer alan ve Çin’in en büyük özel çelik üreticisi olan Shagang Group, yakın zamanda China State Shipbuilding Corporation’na bağlı CSSC Qingdao Beihai Shipbuilding ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Buna göre taraflar, gemi inşası ve çelik tedariki alanlarında uçtan uca iş birliği yapacak ve kendi sanayi güçlerine dayanarak güçlü bir ittifak yapısı ile karşılıklı fayda prensibi doğrultusunda yeni bir dönemi başlatmayı hedefleyecek.

Shagang, çeşitli gemi tiplerinin çelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteye sahip olan gelişmiş üretim hatlarını bünyesinde bulunduruyor.

Taraflar arasındaki iş birliğinin gemi inşa ve çelik sektörlerinin hammadde ve son kullanıcı segmentlerinde koordineli bir şekilde modernizasyonu teşvik ederek Çin’in yüksek kaliteli ekipman üretim sanayisinin gelişimine güçlü bir ivme kazandırması bekleniyor.