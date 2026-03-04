Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları 2026’nın Şubat ayında %1,42 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %24,43, 2025 yılının aynı ayına kıyasla %27,56 ve 12 aylık ortalamaya kıyasla %25,60 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %1,42 ve 2025 yılının Şubat ayına kıyasla %24,58 artış kaydetti. Bununla birlikte geçtiğimiz 12 aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %17,02 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %1,68 ve yıllık %25,50 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son 12 aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %23,72 arttı.