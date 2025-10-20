Severstal'ın Olkon demir cevheri tesisinde altyapı çalışmaları tamamlandı

Rusya merkezli çelik üreticisi Severstal, madencilik birimine bağlı olarak faaliyet gösteren Olkon tesisinin Pechegubskoye demir cevheri yatağında yeni altyapı tesislerinin inşaatını tamamlayarak demir cevheri üretim kapasitesini artırmaya yönelik uzun vadeli yatırım stratejisinde önemli bir dönüm noktasına ulaştığını bildirdi.

Severstal’ın madencilik birimi için yatırım adımı

Olkon, Severstal’ın madencilik portföyündeki kilit projelerden biri olan Pechegubskoye demir cevheri yatağında 1,8 milyar RUB’un üzerinde yatırımla gerçekleştirilen proje kapsamında inşa edilen yeni altyapı tesislerinin denetimlerini başarıyla tamamladı. Olkon Genel Müdürü Nikolay Seleznev, konuyla ilgili olarak, “Şirketimizin öncelikli hedeflerinden biri, Pechegubskoye dahil üç büyük yataktan sağlanacak üretimle, 2027 yılına kadar demir cevheri konsantresi üretimini önemli ölçüde artırmak ve bu üretim seviyesini 2040 yılına kadar sürdürülebilir hale getirmek,” ifadelerini kullandı.

Tamamlanan tesislerin detayları

Olkon Yatırım Departmanı Başkanı Yuri Teslenko, yeni tesislerin modern besleme ve egzoz havalandırma sistemleri, otomatik yangın söndürme ve duman tahliye sistemleri ile su arıtma teknolojisiyle donatıldığını belirtti. Ayrıca tesisin ısı, su ve elektrik temininde tamamen kendi kendine yeten bir yapıya sahip olduğunu, bu sayede sert kış koşullarında bile faaliyetlerine kesintisiz bir şekilde devam edeceğini vurguladı.

Gelişmiş teknik altyapı

Toplam 4.000 metrekare alana sahip bakım ve onarım bölgesine 130–220 mt taşıma kapasiteli damperli kamyonlar için altı onarım bölgesi, madencilik ekipmanları ve yedek parçaları için özel onarım üniteleri, yakıt depolama ve araç yıkama bölümleri ve 2 ila 50 mt kaldırma kapasitesine sahip vinçler kuruldu.

Bu yeni altyapının bakım verimliliğini ve iş güvenliğini artırmasının yanı sıra ekipman arıza sürelerini azaltarak Olkon’un madencilik operasyonlarının genel üretkenliğini önemli ölçüde yükseltmesi bekleniyor.