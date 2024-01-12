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Severstal Yakovlevskiy GOK’un demir cevheri üretim kapasitesini artıracak

Cuma, 12 Ocak 2024 12:07:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Severstal, şirket CEO’su Alexander Shevelev ile Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov’un yerel madencilik sektörünün geliştirilmesi ve çevre koruma önlemlerinin hayata geçirilmesi konularında iş birliği yapmak için anlaşma imzaladığını duyurdu.

Söz konusu anlaşma kapsamında taraflar, Yakovlevskiy madencilik ve işleme tesisini (Yakovlevskiy GOK) geliştirmek ve demir cevheri üretim kapasitesini 2026 yılına kadar 5 milyon mt seviyesine çıkarmak için ortaklaşa çalışmalar yürütecek. Bununla birlikte Severstal, Yakovlevskiy GOK’ta yeni tesisler inşa edecek, kaldırma tamburunu değiştirecek ve envantere yeni madencilik ekipmanları ekleyecek. Ayrıca su kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması için tesiste 2027 yılına kadar entegre maden atıksu arıtma sisteminin kurulması da planlanıyor.

Shevelev, “Yakovlevskiy GOK, demir cevheri rezervleri, madencilik ve jeolojik konumu bakımından benzersiz bir tesis. Şirketimizin bir parçası olduğu 2017 yılından bu yana demir cevheri üretim kapasitesini neredeyse dört katına çıkardık. 2023 yılında kapasite 878.000 mt’dan 3 milyon mt’un üzerine yükseldi. Ekibimiz iki kat büyüdü ve imalathanelerimizin neredeyse tamamını yeniledik. Rusya demir cevheri sektöründe böyle bir büyüme nadiren görülmüştür. 2017-2023 yılları arasında Severstal olarak Yakovlevskiy GOK’a 29 milyar RUB’un üzernde yatırım yaptık. Bu yılın yatırımları da 6,6 milyar RUB seviyesinin üzerine çıkacak. İmzalanan anlaşmalar sayesinde bölgesel yönetimle ilişkilerimizi güçlendirecek, çevreyi koruyacak ve şirketimizin güvenilir işveren statüsünü de muhafaza edeceğiz,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Rusya BDT Madencilik Yatırım Severstal 

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