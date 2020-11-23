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Severstal kendi ürettiği cevher tüketimini artırdı

Pazartesi, 23 Kasım 2020 17:36:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Verimliliğini artırmayı hedefleyen Rusya merkezli çelik üreticisi Severstal buna yönelik projelerini ilerletti. Şirket bu yılın sonuna kadar kendi çıkardığı demir cevherinin, geçen yıla kıyasla %13 ve 2018 yılına kıyasla %20 artışla %90’ını tüketecek.

Severstal CEO’su Alexander Shevelev, “Fiyatların %40 oranına kadar oynayabildiği böylesine yüksek değişkenlik seviyesine sahip demir cevheri piyasası, tüm piyasa oyuncularının esnek olmasını ve piyasadaki herhangi bir değişmeye hızlı bir şekilde ayak uydurmasını gerektiriyor. yılında, başka bir şirketten hammadde alımını neredeyse yarı yarıya düşürdük ve bu önemli oranda etkili oldu. Ancak, diğer şirketlerden hammadde alımını tamamen durdurmayı düşünmüyoruz, bunun yerine dikkatli bir şekilde karar alıyoruz,” şeklinde konuştu.

Severstal, kendi hammadde tesislerini geliştirmesi kapsamında, demir cevheri üretim kapasitesini artırmayı başardı ve demir cevheri kalitesini iyileştirdi. Buna göre, Yakolevsky GOK’un 2023’te 5 milyon mt demir cevheri üretmesi bekleniyor. Karelsky Okatysh madeninin yıllık pelet üretiminin 12 milyon mt’a çıkarılması planlanıyor. Bunun yanı sıra Olcon, konsantre demir cevheri üretimindeki demir oranını %69’a ve pelet üretimindeki demir oranını da %66,5’e yükseltti.


Etiketler: Rusya  madencilik  BDT  hammaddeler  Severstal  demir cevheri  tüketim  |  benzer haberler »


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