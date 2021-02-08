Severstal yerel çelik talebinin 2021’de toparlanmasını bekliyor

Pazartesi, 08 Şubat 2021 11:11:40 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal, 2020 yılının dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde Severstal, bir önceki çeyreğe kıyasla %131,1 artışla 386 milyon $ net kâr bildirirken, aynı dönemde şirketin satış gelirleri çeyreklik bazda %7 düşüşle 1,72 milyar $ oldu. Şirketin satış gelirlerinde kaydedilen düşüş, çelik ve demir cevheri fiyatlarındaki çeyreklik artışla kısmen dengelense de, 2020 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla düşen çelik satış hacimlerini yansıtıyor.

Yılın dördüncü çeyreğinde Severstal’in AVFÖK’ü çeyreklik bazda %8,2 artışla 710 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Ayrıca şirketin AVFÖK marjı %41,2 olarak söz konusu çeyrekte grubun küresel çelik sektöründe en yüksek AVFÖK marjına sahip olan şirket konumunu korudu.

Yılın tamamında şirket, yıllık %42,5 düşüşle 1,02 milyar $ net kâr bildirirken, aynı dönemde şirketin satış gelirleri, çelik fiyatlarının zayıflaması ve çelik satış hacminde görülen düşüş nedeniyle yıllık bazda %15,8 düşüş göstererek 6,87 milyar $ seviyesinde yer aldı.

2020 yılında, Severstal’in AVFÖK’ü azalan satış maliyetlerinin satış gelirlerindeki düşüşü kısmen dengelenmesiyle bir önceki yıla kıyasla %13,7 düşerek 2,42 milyar $ oldu. Ayrıca, şirketin AVFÖK marjı söz konusu dönemde bir önceki yıl kaydedilen %34,4’ten %35,3 seviyesine yükseldi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yılın dördüncü çeyreğinde, küresel çelik piyasasındaki arz sıkıntısı ve Çin’de talebin canlanmasıyla çelik fiyatları yükseldi. Hammadde fiyatları, çelik üreticilerinin marjlarının genişlemesi ve üçüncü çeyreğe kıyasla artan üretimle desteklendi. Severstal, geçtiğimiz yıl Kasım ve Aralık aylarında çelik ve hammadde fiyatlarında görülen olumlu ivmenin, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin sonuçları olumlu etkileyeceğini tahmin ediyor. Severstal, Rusya’daki çelik talebinin, artan inşaat faaliyetleri ve petrol ile gaz sektöründe görülen toparlanma nedeniyle 2021 yılında %3-4 toparlanmasını bekliyor. Severstal, ihracat pazarları ve yerel pazardaki birçok potansiyel zorluğa rağmen, düşük maliyetli yapısı sayesinde piyasadaki rekabet gücünü koruduğunu ve şirketin işletme modelinin diğer çelik üreticilerine göre dirençli olduğuna inandıklarını belirtti.