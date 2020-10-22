Severstal yerel çelik tüketiminin 2020’de %6 düşmesini bekliyor

Perşembe, 22 Ekim 2020 15:22:56 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal, bu yılın üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, yılın ilk çeyreğinde Severstal, bir önceki çeyreğe kıyasla %57,3 düşüşle 167 milyon $ net kâr bildirirken, aynı dönemde şirketin satış gelirleri, çelik fiyatlarındaki toparlanma ve satışlarındaki artışa bağlı olarak çeyreklik bazda %17,9 artışla 1,87 milyar $ oldu.

Yılın üçüncü çeyreğinde Severstal’in AVFÖK’ü çeyreklik bazda %30,9 artışla 656 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Ayrıca şirketin AVFÖK marjı %35 olarak söz konusu çeyrekte grubun küresel çelik sektöründe en yüksek AVFÖK marjına sahip olan şirket konumunu korudu.

Yılın ilk dokuz ayında şirket, yıllık %54,8 düşüşle 630 milyon $ net kâr bildirirken, aynı dönemde şirketin satış gelirleri, çelik fiyatlarının zayıflaması ve çelik satış hacminde görülen düşüş nedeniyle yıllık bazda %17 düşüş göstererek 5,24 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Yılın Ocak-Eylül döneminde, Severstal’in AVFÖK’ü azalan satış maliyetlerinin satış gelirlerindeki düşüş sonucu kısmen dengelenmesiyle bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %22,3 düşerek 1,71 milyar $ oldu. Ayrıca, şirketin AVFÖK marjı söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen %34,9’dan %32,7 seviyesine geriledi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yılın üçüncü çeyreğinde, küresel çelik talebi karantinaların kaldırılmasıyla kademeli olarak toparlandı. Severstal, Rusya’daki çelik tüketiminin 2020 yılında %6 düşmesini ve küresel pazarda gösterge çelik fiyatlarının dördüncü çeyrekte güçlü kalmasını bekliyor. Severstal, ikinci bir Corona virüsü dalgası da dahil olmak üzere hem ihracat hem de yerel piyasalardaki birçok zorluğa rağmen, düşük maliyetli yapısı sayesinde piyasadaki rekabet gücünü koruduğunu ve şirketin işletme modelinin diğer çelik üreticilerine göre dirençli olduğuna inandıklarını belirtti.