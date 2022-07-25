Rus Severstal’ın çelik satışları ve kapasite kullanım oranı Ocak-Haziran döneminde düştü

Pazartesi, 25 Temmuz 2022 14:21:23 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası yaptırımlar Rusya çelik sektörünü olumsuz etkilemeye devam ederken, sektör uluslararası piyasalara ürün satışı yapmakta zorluk yaşıyor ve yerel talebin düştüğü gözleniyor. Rusya’nın başlıca çelik üreticilerinden Severstal’ın çelik satışları bu yılın Ocak-Haziran döneminde yaptırım baskısı nedeniyle %6 düşerek 6 milyon mt seviyesine geriledi. Ayrıca söz konusu dönemde şirketin konsolide net satışları %17 azaldı. Bu nedenle şirket, üretim planlarını yeniden gözden geçirmek ve kapasite kullanım oranını %75 seviyesine çekmek zorunda kaldı. Öte yandan şirketin maliyetleri enflasyondaki artış ve nakliye masrafları nedeniyle yükseldi.

Severstal tarafından yapılan açıklamada, yarı mamul ve hammadde satışlarının çoğunlukla birinci çeyrekte ABD’ye aktif bir şekilde yapılan pik demir bağlantılarına bağlı olarak bu yılın ilk altı ayında yıllık %12 arttığı belirtildi. Ancak nihai mamul satışları çoğunlukla AB’nin Rusya’dan ithalatı yasaklaması nedeniyle aynı dönemde %9 düşüşle 2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu açıklamada, “Bu yılın ilk yarısı başta Severstal olmak üzere Rus çelik üreticileri açısından oldukça zorlu geçti. Yaptırımlar nedeniyle Severstal olarak faaliyetlerimizi sürdürebilmek için acil önlemler almak durumunda kaldık. AB’ye satışların tamamen durmasının ardından satışlarımızı daha küçük piyasalara yönlendirmek ve üretim faaliyetleri için hammadde tedarik zincirini yeniden yapılandırmak zorunda kaldık,” ifadelerine yer verildi.