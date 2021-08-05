SEAISI: ASEAN-6 ülkelerinin ihracatı Çin’den gelen talepten olumlu etkileniyor

Perşembe, 05 Ağustos 2021 16:25:04 (GMT+3) | İstanbul

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI), ASEAN-6 ülkelerinin 2021 yılı birinci çeyreğine ilişkin nihai mamul ihracat ve ithalat verilerini paylaştı. Buna göre, Endonezya, Malezya ve Vietnam’ın nihai mamul ihracatı, 2020 yılındaki pandemi ve ekonomik yavaşlamaya rağmen büyük oranda büyüme kaydetti.

Endonezya’nın sıcak haddelenmiş levha ihracatı bu yılın birinci çeyreğinde %42,2 azalarak 128.386 mt olurken, ülkenin levha ihracatı bu çeyrekte 47.824 mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın birinci çeyreğinde, ülkenin paslanmaz sıcak sac ihracatı 339.146 mt seviyesinde kaydedildi, tonajın neredeyse yarısı Tayland’a sevk edilirken, kalanı Vietnam, Myanmar ve Çin’e ihraç edildi. Nihai mamul ürünleri ihracatının yanı sıra Endonezya’nın kütük ve slab ihracatı bu yılın birinci çeyreğinde sırasıyla 459.731 mt ve 75.527 mt’a yükseldi. Ülkenin kütük ihracatının yarısı Çin’e yapılırken, Çin’i bunu Tayvan, Tayland ve Filipinler takip etti. Endonezya’nın slab ihracatı ağırlıklı olarak Çin, Tayland ve Güney Kore’ye yapıldı.

Malezya’nın birinci çeyrekteki nihai mamul ihracatı, uzun mamul ihracatındaki artışla önemli ölçüde yükseldi. Ülkenin çubuk ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 184.384 mt’a kıyasla birinci çeyrekte 691.796 mt seviyesine yükseldi. Bu yılın birinci çeyreğinde Malezya’nın filmaşin ihracatı %39 düşüşle 566.691 mt oldu. Malezya’nın çubuk ve filmaşin ihracatı için başlıca pazar Çin oldu. Öte yandan, ülkenin yassı mamul ürünlerinin çoğunun ihracatı birinci çeyrekte çift haneli düşüş gösterdi.

Bu yılın birinci çeyreğinde, Vietnam’ın sıcak sac ihracatı yıllık %10 azaldı. Başlıca pazarlar Endonezya, Malezya ve Tayland oldu. Yarısı Çin’e yapılan Vietnam’ın kütük ihracatı, birinci çeyrekte %24 artışla yaklaşık 500.000 mt’a yükseldi ve kalan tonaj Tayland ve Endonezya’ya ihraç edildi. Tayland ve Filipinler, ülkenin başlıca nihai mamul ithalatçıları olmaya devam etti.

Tayland’ın bu yılın ilk çeyreğindeki nihai mamul ihracatı yıllık %6 arttı. Söz konusu çeyrekte ülkenin sıcak sac ihracatı %30 artışla 1 milyon mt’a, soğuk sac ihracatı ise %29 artışla 500.000 mt’a yükseldi.

Filipinler’in nihai mamul ithalatı, 2021 yılının başında inşaat faaliyetlerinin yeniden başlamasıyla üç kat artan çubuk ithalatı dışında, yılın birinci çeyreğinde önemli ölçüde düştü. Ülkenin birinci çeyrekteki yassı mamul ithalatı, galvanizli sac ithalatında kaydedilen çift haneli artış dışında düşüş kaydetti.

Singapur’un nihai mamul ihracatı ilk çeyrekte %6 düşüşle 1,5 milyon mt oldu. Ülkenin uzun mamul ihracatı %22 düşüşle 597.090 mt olurken, yassı mamul ihracatı %8 artışla 908.938 mt seviyesinde kaydedildi.

Sonuç olarak, SEAISI, ASEAN ülkelerindeki birçok çelik üreticisinin Çin’deki güçlü talepten ve arz-talep arasındaki farktan yararlandığını belirtti.