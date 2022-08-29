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SEAISI: ASEAN ülkelerinin uzun mamul talebi 2021’de çoğunlukla arttı

Pazartesi, 29 Ağustos 2022 11:51:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI), ASEAN-6 ülkelerinin 2021 yılına ilişkin uzun mamul talebi verilerini paylaştı.

Söz konusu dönemde ASEAN-6 ülkelerinin uzun mamul talebi yıllık %1 artışla 35,1 milyon mt oldu. 2021 yılında ülkelerin uzun mamul üretimi yıllık %9 artışla 35,3 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu yılda ASEAN-6 ülkelerinin uzun mamul ithalatı 2020 yılına kıyasla %7 artarken, uzun mamul ihracatı 10 milyon mt’u aştı.

Ülkelere ayrı ayrı bakıldığında, 2021 yılında Singapur’un uzun mamul talebi yıllık %42 artışla 1,5 milyon mt oldu. Ancak talep pandemi öncesi seviyelerin altında kaldı. Ülkenin uzun mamul talebindeki bu büyük artış, kamu ve altyapı projelerinden dolayı inşaat sektöründe kaydedilen toparlanmadan kaynaklandı. 

Filipinler’in inşaat programına yeniden başlaması 2021 yılında ülkenin uzun mamul talebini yaklaşık 6 milyon mt’a yükseltti. Hükümetin altyapı harcamalarının önümüzdeki yıllarda artmaya devam etmesi bekleniyor.

Tayland’ın uzun mamul talebi hükümetin altyapı projelerinin ve özel inşaat projelerinin çoğunda kaydedilen toparlanma sayesinde 2021 yılında yıllık %2,6 artışla 4,7 milyon mt oldu.

2021 yılında Malezya’nın uzun mamul talebi yıllık %1,2 oranında toparlanma gösterdi. Ülkedeki inşaat sektörü yılın ikinci çeyreğinde iyileşti.

Öte yandan söz konusu yılda Endonezya’nın uzun mamul talebi yıllık %1,4 düşüşle 7,2 milyon mt olurken, Vietnam’ın uzun mamul talebi yıllık %1,1 düşüşle 11 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Uzun Ürünler Tayland Endonezya Singapur Filipinler Malezya Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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