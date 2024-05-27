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SEAISI: ASEAN ülkelerinin emisyonu yüksek fırın yatırımlarıyla 2028’e kadar artacak

Pazartesi, 27 Mayıs 2024 10:33:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Doğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI), ASEAN-6 ülkelerindeki çelik talebi tahmini ve kapasite artışına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Buna göre SEAISI, ASEAN-6 ülkelerinin çelik talebinin 2024 yılında yaklaşık 78 milyon mt’a, 2025 yılında ise 80 milyon mt’a ulaşacağını öngörüyor. Enstitü, inşası devam eden veya teklif edilen büyük ölçekli çelik projeleriyle bölgedeki toplam kapasitenin 2029-2030 yıllarına kadar 184,5 milyon mt seviyesine çıkacağını tahmin ediyor.

Buna ek olarak ASEAN bölgesinde yüksek fırın yatırımları artıyor. Hükümetler karbon yakalama, kullanma ve depolama sistemleri olmadan bu tür yatırımları teşvik etmeye devam ederse ASEAN çelik sektörünün daha fazla karbon yoğun hale geleceği ifade ediliyor. 2028 yılına kadar yüksek fırın-bazik oksijen fırını, çelik üretiminin %59’unu oluşturarak ASEAN çelik sektörünün karbon emisyonunun artmasına yol açacak. Böylece yüksek fırın-bazik oksijen fırınından kaynaklanan emisyonlar söz konusu yıla kadar toplam emisyonun %84’üne karşılık gelecek.


Etiketler: Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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