Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Ekim döneminde %1,4 yükseldi

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %6,6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %7,4 artışla 2,13 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %1,6 düşüş göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Ekim döneminde ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %1,4 artarak 21,17 milyar $ seviyesinde yer aldı.