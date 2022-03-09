Schnitzer Steel karbonsuz ürün hattı GRN Steel’i devreye aldı

Çarşamba, 09 Mart 2022 12:30:51 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli Schnitzer Steel Industries’in Oregon’da bulunan Cascade Steel tesisinde karbonsuz ürün hattı GRN SteelTM devreye alındı.

Şirketin CEO’su Tamara Lundgren, “GRN SteelTM hattının devreye alınması yarının temel altyapısını oluştururken müşterilerimize karbonsuz çelik çözümleri sunuyor,” dedi.

Açıklamaya göre Cascade karbon içermeyen hidroelektrikten güç alan elektrik ark ocağı teknolojisiyle dünyanın en düşük karbonlu çelik ürünlerinden bazılarını üretti. GRN SteelTM üretim sürecinde ortaya çıkan kısıtlı miktardaki Kapsam 1 ve 2 salımlarını daha da azaltıyor.

GRN SteelTM’nin devreye alınması aynı zamanda Schnitzer’in 2050 yılına kadar sıfır karbon salımı hedefine ulaşma yolunda önemli bir adımı temsil ediyor.