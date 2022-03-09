﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Schnitzer Steel karbonsuz ürün hattı GRN Steel’i devreye aldı

Çarşamba, 09 Mart 2022 12:30:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD merkezli Schnitzer Steel Industries’in Oregon’da bulunan Cascade Steel tesisinde karbonsuz ürün hattı GRN SteelTM devreye alındı.

Şirketin CEO’su Tamara Lundgren, “GRN SteelTM hattının devreye alınması yarının temel altyapısını oluştururken müşterilerimize karbonsuz çelik çözümleri sunuyor,” dedi.

Açıklamaya göre Cascade karbon içermeyen hidroelektrikten güç alan elektrik ark ocağı teknolojisiyle dünyanın en düşük karbonlu çelik ürünlerinden bazılarını üretti. GRN SteelTM üretim sürecinde ortaya çıkan kısıtlı miktardaki Kapsam 1 ve 2 salımlarını daha da azaltıyor.

GRN SteelTM’nin devreye alınması aynı zamanda Schnitzer’in 2050 yılına kadar sıfır karbon salımı hedefine ulaşma yolunda önemli bir adımı temsil ediyor.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  çelik üretimi  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

09 Mar

ABD Rusya’dan petrol ve doğal gaz ithalatını yasakladı
07 Mar

ABD Hindistan’dan ithal paslanmaz çelik çubuğa yönelik incelemenin ön sonuçlarını açıkladı
22 Şub

Cleveland-Cliffs Indiana Harbor tesisindeki 4 No’lu yüksek fırını süresiz olarak askıya aldı
16 Şub

Ontario hükümeti karbonsuzlaştırma için ArcelorMittal Dofasco’nun Hamilton tesisine yatırım yapacak
09 Şub

Tenaris Koppel tesisindeki ısıl işlem ve bitirme hatlarını yeniden devreye alacak