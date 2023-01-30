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Sanayide kullanılan doğal gaz fiyatına indirim geldi

Pazartesi, 30 Ocak 2023 10:11:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ.’nin (BOTAŞ) açıklamasına göre 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında %13,30-17,22 oranlarında indirim yapıldı.

Sanayide kullanılan doğal gaz satış fiyatında geçtiğimiz yılın Ekim ayı esas alındığında 1 Şubat 2023 tarihi itibarıyla %24,77-38,45 oranlarında indirim yapıldı.

Söz konusu indirim AB’de bulunan rakiplerine kıyasla enerji maliyetleri yüksek olduğundan rekabet gücü azalan çelik üreticilerini az da olsa rahatlatacak gibi görünüyor.

Öte yandan elektrik üretimi amaçlı doğal gaz toptan satış fiyatında %16,67 oranında indirim yapıldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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