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Sanayi aboneleri için doğal gaza %7,86 zam geldi

Çarşamba, 02 Temmuz 2025 16:23:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A,Ş. (BOTAŞ), 2025 yılı bütçe hedefleri doğrultusunda 2 Temmuz tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere doğalgaz toptan satış fiyatlarında artış yaptığını açıkladı. Sanayi ve konut abonelerine yönelik zam oranları belirlenirken, elektrik santralleri için zam bildirilmedi.

Sanayi aboneleri için doğal gaz fiyatlarına ortalama %7,86 zam gelirken, konut abonelerine yönelik doğal gaz fiyatlarında ortalama %24,6 artışa gidildi.

Söz konusu önlemin üretim maliyetlerini hafifçe yükselterek çelik sektörü üzerinde baskı yaratması bekleniyor. SteelOrbis’e konuşan bir kaynak, “Söz konusu zam, fiyatları yalnızca birkaç dolar oynatacak olsa da yüksek fiyatlı hurda ve düşük fiyatlı inşaat demiri arasında sıkışıp kalan çelik üreticileri üzerinde ek baskı yaratıyor,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: Türkiye Avrupa 

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