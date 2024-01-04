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Salzgitter yenilenen yüksek fırınını devreye aldı

Perşembe, 04 Ocak 2024 11:05:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, 100 günden fazla süredir yenileme çalışmalarının devam ettiği yüksek fırın A’yı tekrar devreye aldığını duyurdu. Şirkete göre yaklaşık 100 milyon € yatırım yapılan yenileme çalışmaları sayesinde Salzgitter Group 2033 yılına kadar düşük karbon salımına sahip çelik üretimi hedefi için önemli bir adım atmış oldu. 

Salzgitter Flachstahl GmbH’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ulrich Grethe, “Bu yenileme, çelik üretimini dönüştürme faaliyetleri sırasında kendimiz, müşterilerimiz ve ortaklarımız için güvence sağlayacak,” ifadelerini kullanırken pik demir üretiminin modern hale getirilmesi sayesinde karbon salımını düşürmeyi hedefleyen SALCOS programının bir sonraki aşamalarına geçebileceklerini belirtti. Bahsi geçen yüksek fırın son üretim dönemine girmiş oldu.

1977 tarihinde faaliyete başlayan yüksek fırın A şu ana kadar birkaç defa yenilendi. Yüksek fırın yıllık yaklaşık 2 milyon mt pik demir üretim kapasitesine sahip.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Almanya Avrupa Çelik Üretimi Salzgitter 

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