Salzgitter Peine tesisinde ilk düşük karbonlu slab üretimini gerçekleştirdi

Pazartesi, 16 Kasım 2020 12:15:35 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, Peine çelik tesisinde ilk düşük karbonlu yeşil çelik slab üretimini gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket, yılsonundan önce müşterilerine farklı ebat ve kalitelerde yeşil çelik şerit ürünler sunabilecek. Ürün, geleneksel üretime göre %75 daha az karbon salımı yapıyor. Slablar daha sonra Salzgitter Flachstahl GmbH’da sıcak ve soğuk şeritler halinde haddelenecek.

Salzgitter AG’nin CEO’su Heinz Jörg Fuhrmann, “Salzgitter Group, düşük karbonlu çelik üretiminde öncü. Peine elektrik ark ocaklı tesis ve Salzgitter’in haddeleme süreci aracılığıyla kurulan Greensteel üretim rotamızla bunu bir kez daha gösteriyoruz. Karbon salımını %95 azaltacak “SALCOS - Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretimi” inovasyon projemiz aracılığıyla çelik üretimini düşük karbonlu ve hidrojen bazlı bir sürece dönüştürmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz,” dedi.