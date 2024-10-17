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Salzgitter, Güney Afrika otomotiv sektörüne yeşil çelik tedarik etti

Perşembe, 17 Ekim 2024 11:23:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik üreticisi Salzgitter AG, SALCOS® programı kapsamındaki yeşil çeliğini Güney Afrika merkezli Allied Steelrode ve Malben Engineering şirketlerine test etmeleri amacıyla tedarik ettiğini duyurdu. Allied Steelrode, Güney Afrika’nın başlıca çelik servis merkezlerinden biri ve Malben Engineering de otomotiv sektörüne yönelik büyük ölçekli çelik tedarikçisi olarak biliniyor.

Anlaşma kapsamında söz konusu şirketlerin Salzgitter’in yeşil çeliğini otomobil üretiminde kullanmak üzere müşterilerine tedarik edeceği belirtildi. Bu sayede otomotiv sektörünün sürdürülebilir hale gelmesinin destekleneceği ve karbon salımının azaltılacağı ifade edildi. Ayrıca SALCOS® yeşil çeliğin biyoyakıtla çalışan gemi ile sevk edildiği vurgulandı.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Salzgitter 

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