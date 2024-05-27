Salzgitter karbonsuz çelik üretimi için Ferrexpo ile güçlerini birleştirdi

Pazartesi, 27 Mayıs 2024 11:41:50 (GMT+3) | İstanbul

Alman çelik üreticisi Salzgitter Group, düşük karbonlu çelik üretimine yönelik doğrudan indirgenmiş pelet (DR) temini için Ukrayna’da demir cevheri varlıkları bulunan İsviçre merkezli madenci Ferrexpo ile mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Salzgitter’in Ferrexpo’nun yüksek kalite DR peletini 2033 yılında tamamlanacak SALCOS® programı kapsamında kullanacağı ifade edildi. Alman üreticinin söz konusu program kapsamında çelik üretiminde hidrojen bazlı yöntemlere ve teknolojilere geçiş yaptığı biliniyor.

Öte yandan her iki şirket de doğrudan indirgeme tesislerinde en iyi hammaddeyi kullanma stratejisini belirlemenin yanı sıra yeşil lojistik zincirleri ile nakliye ve stok yönetimlerini iyileştirme üzerine iş birliği yapacak.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Ferrexpo, kendi üretimi olan yüksek kalite doğrudan indirgenmiş pelet kullanımının çelik üreticilerinin karbon salımını %37 düşürmesine olanak tanıdığını belirlemişti.