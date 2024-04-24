Salzgitter Uniper SE’den yeşil hidrojen temin edecek

Çarşamba, 24 Nisan 2024 10:47:55 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, 20.000 mt’a varan yeşil hidrojen temini için yerel enerji şirketi Uniper SE ile ön sözleşme imzaladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, yeşil hidrojenin Uniper’in Wilhelmshaven’da inşası devam eden ve 2028 yılında devreye alınması planlanan 200 MW’lık elektroliz tesisinde yenilenebilir enerji kullanılarak üretilip tedarik edileceği belirtildi. Bununla birlikte Salzgitter’in yeşil hidrojeni, karbonu azaltılmış SALCOS® çelik ürününün üretiminde ve inşası devam eden doğrudan indirgeme tesisinde kullanacağı ifade edildi.

Söz konusu anlaşma kapsamında şirketlerin, projenin teknik ve ticari tarafları üzerinde de iş birliği yapacağı aktarıldı. Uniper ayrıca Almanya’nın hidrojen ağına ve Salzgitter ile Wilhelmshaven arasında kurulacak bir boru hattına bağlı olarak en erken 2028 yılından itibaren her yıl 20.000 mt’a varan yeşil hidrojen tedarik edebileceğini vurguladı. Bu nedenle iki bölge arasında hidrojen boru hattı inşa edilmesinin önemli olduğu ve en kısa sürede hayata geçirilmesinin gerektiği düşünülüyor.