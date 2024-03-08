Salzgitter yeşil çelik üretimi için temiz enerji temin edecek

Cuma, 08 Mart 2024 15:22:40 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, bağlı kuruluşu Salzgitter Flachstahl GmbH’nin karbonsuzlaşma faaliyetlerini desteklemek amacıyla IG Merbitz Solar GmbH ile 10 yıllık enerji alım anlaşması imzaladığını duyurdu.

2025 yılının Ocak ayından itibaren başlayacak söz konusu anlaşma kapsamında IG Merbitz, Salzgitter’e sabit bir fiyattan yıllık yaklaşık 71 MWh yeşil enerji tedarik edecek. Yeşil enerji, IG Merbitz tarafından Saksonya-Anhalt’ta inşa edilen yere monte edilmiş fotovoltaik sistemler tarafından üretilecek. Ayrıca Salzgitter’in aynı sahada geçici bir süreliğine elektrik depolama opsiyonu da bulunuyor.

Salzgitter Flachstahl GmbH Enerji Yönetimi Birimi Başkanı Ralph Schaper, “İki şirket arasında yapılan elektrik tedarik sözleşmesi, Almanya’nın yeşil dönüşümü ve 2026 yılından itibaren neredeyse karbonsuz çelik üretilecek Salzgitter sahamız açısından yenilenebilir enerjinin önemini gözler önüne seriyor,” ifadelerini kullandı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Alman şirket, yeşil çelik üretimine yönelik temiz enerji temin etmek amacıyla İngiltere merkezli Octopus Energy ile de benzer bir anlaşma imzalamıştı.