Salzgitter Brunsbüttel doğal gaz terminali için boru tedarik edecek

Salı, 19 Temmuz 2022 10:50:05 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group bağlı kuruluşu Mannesmann Grossrohr GmbH’nin Brunsbüttel sıvılaştırılmış doğal gaz terminali bağlantısı için Gasunie Deutschland Transport Services’e boru tedarik edeceğini açıkladı.

Yaklaşık 54 km’lik bir mesafeyi kapsayan boru hattı 2023 yılının sonunda devreye alınacak ve terminalde üretilen hacimleri yüksek talep gören bölgelere taşıyacak. Borular hattın gelecekte hidrojen taşımasını sağlayacak şekilde üretilecek ve 2023 yılının Şubat ayına kadar yaklaşık 3.200 boru tedarik edilecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere MGR Wilhelmshaven sıvılaştırılmış doğal gaz terminali için de hat boruları tedarik edecek.

Açıklamaya göre planlanan sıvılaştırılmış doğal gaz terminali ve boru hatları Almanya’nın gelecekteki enerji tedariki için büyük önem taşıyor.