Salzgitter Angola’da içme suyu projesine çelik boru tedarik edecek

Alman çelik üreticisi Salzgitter AG, spiral kaynaklı büyük çaplı çelik boru ve boru bağlantı elemanları tedarik etmek üzere Portekiz’in en büyük inşaat şirketlerinden biri olan Casais Group’un Almanya merkezli bağlı kuruluşu BNT Bau ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

508-1.626 mm çapındaki boruların üretimi ve teslimatını, Salzgitter’in bağlı kuruluşları Salzgitter Mannesmann Grossrohr GmbH ve Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH gerçekleştirecek. Söz konusu borular, Angola’da içme suyu tedarikine yönelik bir projede kullanılacak.