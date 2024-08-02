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Salzgitter 2024’e ilişkin satış geliri ve AVFÖK tahminini aşağı yönlü revize etti

Cuma, 02 Ağustos 2024 12:00:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, 2024 yılına ilişkin satış geliri ve AVFÖK tahminini aşağı yönlü revize ettiğini bildirdi.

Şirket, satış gelirinin daha önce tahmin edilen yaklaşık 10,5 milyar €’ya kıyasla 10 milyar €, AVFÖK’ünün ise 550-625 milyon €’ya kıyasla 400-500 milyon € aralığında yer alacağını tahmin ediyor. Şirket bu aşağı yönlü revizyonu, “Almanya’nın ekonomik toparlanması yavaş ilerliyor ve uzun süredir planlanan altyapı projeleri erteleniyor. İthalat seviyeleri ve tedarik ve şebeke kullanımına yönelik enerji maliyetleri yüksek. Yaz aylarının ardından trendin tersine dönüp dönmeyeceği kesin değil,” şeklinde açıkladı.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Mali Sonuçlar Salzgitter 

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