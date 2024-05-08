Salzgitter olumsuz ekonomik göstergeler nedeniyle 2024 için kârlılık beklentisini aşağı yönlü revize etti

Çarşamba, 08 Mayıs 2024 11:03:08 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group ön verilerine göre 2024 yılının ilk çeyreğinde 17 milyon € vergi öncesi kâr, 2,7 milyar € dış satış geliri ve 126 milyon € AVFÖK elde ettiğini açıkladı. Birinci çeyreğe yönelik söz konusu sonuçlar piyasada beklentilerle uyumlu.

Açıklamaya göre yılın geri kalanında Almanya ekonomisinin diğer gelişmiş ülkelerdeki yükselişe ayak uyduramayacağı görülüyor. Ayrıca yılın ikinci yarısı için ekonomik gelişmeye ilişkin belirsizlik artıyor. Bu durum, şirketin halihazırda planlanan siparişlerde gecikmeler yaşayan çelik üreten bağlı kuruluşlarının performansını etkiliyor.

Mevcut koşulları göz önüne alan Salzgitter, 2024 yılına ilişkin beklentilerini revize etti. Şirket 2024 yılında yaklaşık 10,5 milyar € satış geliri ve 100-175 milyon € vergi öncesi kâr elde etmeyi bekliyor. Daha önce şirketin satış geliri ve vergi öncesi kârının sırasıyla 10,5-11 milyar € ve 250-300 milyon € olacağı tahmin ediliyordu. Buna ek olarak Salzgitter, bu yıl AVFÖK’ünün daha önce tahmin edilen 700-750 milyon €’ya kıyasla 550-625 milyon € seviyesinde yer almasını bekliyor.