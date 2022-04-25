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Salzgitter 2022 yılı için kârlılık beklentisini birinci çeyrek sonuçlarının iyi olacağını öngörerek yükseltti

Pazartesi, 25 Nisan 2022 15:45:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, ön verilerine göre 2022 yılının ilk çeyreğinde 465 milyon € vergi öncesi kâr elde ettiğini açıkladı. Bu kârlılıkta şirketin çelik üretim biriminin oldukça iyi bir satış performansı sergilemesi ve Aurubis AG’nin şirketten hisse almak adına 62 milyon € değerinde yatırım yapması rol oynadı.

Bu yılın ilk çeyreğinde Salzgitter’in satış geliri ise, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde kaydedilen seviyeye kıyasla %60 artışla 3,4 milyar € seviyesinde yer aldı.

Salzgitter 2022 yılı için vergi öncesi kâr beklentisini, hammadde ve enerji maliyetlerinin yanı sıra çelik fiyatlarının bugüne kadar görülen seviyelerde kalacağını varsayarak birinci çeyrek sonuçlarının güçlü olacağı düşüncesiyle 750-900 milyon € aralığına yükseltti.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği mali sonuçlar Salzgitter 

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