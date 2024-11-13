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Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı yılın ilk yarısında %3,8 düştü

Çarşamba, 13 Kasım 2024 13:55:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya merkezli SpetsStal Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin paslanmaz çelik ithalatı bu yılın Ocak-Haziran döneminde yıllık %3,8 düşüşle 227,100 mt’a geriledi.

Söz konusu dönemde soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatı yıllık %0,7, sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatı %12,4, paslanmaz dikişsiz boru ithalatı %18 ve paslanmaz tel ithalatı %37,7 gerilerken haddelenmiş paslanmaz çelik, paslanmaz kaynaklı boru ve kütük ithalatı sırasıyla %0,7, %30,8 ve %85,5 artış kaydetti.

Yılın ilk altı ayında toplam sevkiyatın %73,3’ünü oluşturan Çin, Rusya’nın en çok paslanmaz çelik ithal ettiği ülke oldu. Çin’i, %14,7 ile Hindistan, %8,6 ile Endonezya, %1,4 ile Vietnam ve %0,7 ile Türkiye takip etti.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Rusya BDT İth/ihr İstatistikleri 

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