Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı yılın ilk yarısında %3,8 düştü

Rusya merkezli SpetsStal Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin paslanmaz çelik ithalatı bu yılın Ocak-Haziran döneminde yıllık %3,8 düşüşle 227,100 mt’a geriledi.

Söz konusu dönemde soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatı yıllık %0,7, sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatı %12,4, paslanmaz dikişsiz boru ithalatı %18 ve paslanmaz tel ithalatı %37,7 gerilerken haddelenmiş paslanmaz çelik, paslanmaz kaynaklı boru ve kütük ithalatı sırasıyla %0,7, %30,8 ve %85,5 artış kaydetti.

Yılın ilk altı ayında toplam sevkiyatın %73,3’ünü oluşturan Çin, Rusya’nın en çok paslanmaz çelik ithal ettiği ülke oldu. Çin’i, %14,7 ile Hindistan, %8,6 ile Endonezya, %1,4 ile Vietnam ve %0,7 ile Türkiye takip etti.