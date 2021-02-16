Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı 2020 yılında %3,8 arttı

Salı, 16 Şubat 2021 16:11:12 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli SpetsStal Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı yıllık %3,8 artışla 383.200 mt oldu. Söz konusu yılda, Rusya’nın hem yassı hem de uzun paslanmaz çelik ithalatı yıllık bazda %8,7 artış gösterdi. 2020 yılında, ülkenin elektrik kaynaklı paslanmaz çelik boru ithalatı ise yıllık %5,5 arttı.

Değer bazında, 2020 yılında Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı yıllık %6,1 düşüşle 912,76 milyon $ olarak hesaplandı. Paslanmaz çelik ithalatı %39,8 ile çoğunlukla Çin’den yapılırken, Çin’i sırasıyla %13,8 ile Hindistan, %7,8 ile Endonezya, %7,3 ile Tayvan ve %5,6 ile Güney Kore izledi.