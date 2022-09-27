Rusya Demir Yolları çelik endüstrisi için vergi teşviki açıkladı

Salı, 27 Eylül 2022 15:40:26 (GMT+3) | İstanbul

Rusya’nın devlete bağlı demir yolu şirketi, yalnızca birkaç rota için yarı mamul sevkiyatına yönelik gümrük vergisini azaltmaya karar verdiğini açıkladı. Bu karar ülkede yerel demir yollarının kullanımını dengelemek amacıyla verildi.

Demir yolu şirketi kütük ve slab ihracat kargoları için gümrük vergisini %11,1 düşürdü. Bu karara Novolipetsk-Tuapse rotası da dahil ve 1 Eylül tarihinden yıl sonuna kadar 815.000 mt’un üzerindeki kargolar için geçerli olacak.

Ancak yerel çelik üreticileri bu kararın demir yollarının kullanımı açısından pek bir şey değiştirmeyeceğini düşündükleri için memnun olmadı. SteelOrbis’e konuşan Rus bir üretici, “Bu aldatıcı bir indirim. Vergileri önce bu yılın ikinci çeyreğinde artırdılar, şimdi de indirim yaparak eski seviyesine getirdiler,” ifadelerini kullandı.