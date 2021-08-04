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Rus OMK Tataristan’da yer alan tesisinde yeni dilme hattını devreye aldı

Çarşamba, 04 Ağustos 2021 14:57:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus boru üreticisi United Metallurgical Company (OMK), Tataristan’da yer alan tesisinde, yeni dilme hattını yakın zaman önce devreye aldığını duyurdu.

Şirket, bu sayede, müşteri hizmetlerinin verimliliğini artırmayı ve ürün portföyünü genişletmeyi amaçlıyor.

200 milyon RUB’dan fazla yatırım yapılan tesisin, yıllık 125.000 mt sac işleme kapasitesi bulunuyor. Aynı zamanda, önceden yalnızca tedarikçiden sipariş verilebilen 4,5-8 mm kalınlıkta sacların işlemesi de gerçekleştirilebiliyor. Bundan böyle, tesis, müşterilerine, boru ile profil üretiminde daha hızlı tedarik sağlayabilecek ve 400-1.850 mm genişliğinde sıcak şerit sunabilecek.

OMK’nin üst yöneticilerinden Roman Rybalov, yaptığı resmi açıklamada, “Tesisimiz daha önceden yalnızca 4,5 mm kalınlığa kadar olan sacları işleyebiliyordu. Artık, boru üretimimizde 8 mm kalınlığa kadar şeridi, daha hızlı bir şekilde tedarik edebilecek, ihtiyaçlarımıza göre ürünlerimizin çapını belirleyebileceğiz. Ayrıca, şerit tedarikçi portföyümüzü genişletiyoruz,” sözlerine yer verdi.


Etiketler: BDT  yassı ürünler  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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