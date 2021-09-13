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Rus Mechel demir cevheri öz yeterliğini daha da artırdı

Pazartesi, 13 Eylül 2021 16:54:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya’nın başlıca madencisi ve çelik üreticisi Mechel, kendisine ait demir cevheri yataklarında çalışmalara devam ettiğini duyurdu.

Şirket, rezervlerinde, özellikle açık ocak madenciliğine yönelik %48,6-53,3 tenörlü 21 milyon mt demir cevheri bulunduğu tahmin edilen Sivaglinskoye demir cevheri yatağında maden çıkarma çalışmalarına başlayabilmek çalışma taslağı ve onay belgesi hazırladığını bildirdi. 2022 yılının sonuna kadar, Mechel’in, söz konusu projeye yaklaşık 2 milyar RUB (27,3 milyon $) yatırım yapması bekleniyor.

Yapılan resmi açıklamada, şirketin, 385 milyon RUB (5,3$ milyon $) tutarındaki jeolojik keşif çalışmalarını yakın zaman önce tamamladığı belirtildi. Bugün itibarıyla, Mechel, gerekli madencilik ekipmanlarının satın alınmasına yönelik süreci başlatacak. Pilot ticari üretimin 2022 yılının dördüncü çeyreğinde başlaması ve 2022 yılının sonuna kadar yaklaşık 300.000-400.000 mt yüksek fırın kalite demir cevheri ve sinter besleme demir cevheri çıkarılması bekleniyor. 2023 yılında, Sivanglinskoye demir cevheri yatağının üretim kapasitesinin yıllık 1 milyon mt’a çıkması; toprak altı ruhsatı Mechel’de bulunan Pionerskoye demir cevheri yatağının devreye alınmasıyla birlikte toplam üretim kapasitesinin 3,5 milyon mt’a çıkması bekleniyor.

Mechel CEO’su Oleg Korzhov, “Tahminlerimize göre, Sivaglinskoye’de bulunan yüksek fırın kalite demir cevheri ve sinter besleme demir cevheri kullanıma hazır. Söz konusu projenin devreye alınmasıyla birlikte, Mechel Group olarak demir cevheri konusundaki öz yeterliğimizi yaklaşık %15-20 artışla %60’a çıkaracağız. Rusya’nın Uzak Doğu bölgesinde inşa edeceğimiz büyük ölçekli demir cevheri üretim sahası, sektörün liderlerinden biri haline gelecek,” yorumunu yaptı.


Etiketler: Mechel  madencilik  BDT  hammaddeler  demir cevheri  Rusya  |  benzer haberler »


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