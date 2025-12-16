Rocky Mountain Steel Mills evrensel ray haddehanesinde üretime başladı

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Orion Steel bünyesinde faaliyet gösteren ABD merkezli ray üreticisi Rocky Mountain Steel Mills’in Colorado eyaletinde bulunan yeni Danieli evrensel ray haddehanesini devreye aldığını duyurdu. Söz konusu tesis, üreticinin zorlu demir yolu uygulamalarına yönelik uzun ve yüksek kaliteli raylar üretmesini mümkün kılarken, Kuzey Amerika’daki ray tedarik kapasitesini de artıracak.

Danieli’ye göre Rocky Mountain Steel Mills’in Pueblo tesisinde kurulan yeni evrensel ray haddehanesi, yıllık yaklaşık 600.000 mt yüksek kaliteli ray üretim kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandı. Tesis, metre başına 88 kg’a kadar ağırlıkta düz tabanlı ve kalın gövdeli ray profilleri üretebilecek.

Danieli haddehanede kullanılan teknolojinin 100 metreye kadar uzunlukta rayların haddelenmesine olanak tanıyarak bağlantı noktalarını azaltmayı, hat direncini artırmayı ve bakım maliyetlerini düşürmeyi hedeflediğini ve modern demir yolu altyapılarına uygun olduğunu ifade etti.

Zorlu demir yolu uygulamaları için AREMA uyumlu raylar

Danieli, Pueblo tesisinde üretilecek rayların AREMA standartlarına uygun olacağını ve bu sayede hem ağır yük taşımacılığı hem de yüksek hızlı demir yolu ağları için kullanılabileceğini belirtti.

Tesis, 425 BHN seviyesine kadar sertlikte ray üretimi için tasarlanmış olup bu özellik yüksek yük ve hız koşullarında daha yüksek aşınma direnci ve daha uzun hizmet ömrü sağlayacak.