Quinbrook Avustralya’daki “yeşil demir” projesini finanse edecek

Salı, 21 Mayıs 2024 15:12:57 (GMT+3) | İstanbul

Özellikle enerji dönüşümüne yönelik altyapı yatırımlarına odaklanan küresel yatırım şirketi Quinbrook Infrastructure Partners, Avustralya’nın Queesland eyaletine bağlı Gladstone kentindeki “yeşil demir” projesinin geliştirilme safhasının başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada Quinbrook’un, Queesland’in Eulogie olarak bilinen en büyük manyetit cevheri yatağına yönelik arama izni bulunan Central Queesland Metals (CQM) ile güçlerini birleştirdiği ifade etti. İş birliği kapsamında yatırım şirketi, manyetit cevheri yatağının kalitesi ve ölçeğini belirlemeye yönelik değerlendirme sürecini finanse edecek.

Öte yandan rezervlerinde yaklaşık 465 milyon mt titanomanyetit cevheri bulunan Eulogie’nin düşük maliyetli çıkarma işlemi için uygun nitelikleri olduğu belirtildi. CQM tarafından yürütülecek arama çalışmaları sayesinde yatağın iki katından daha fazla manyetit cevheri sağlayabileceği de vurgulandı.

Tamamlanması birkaç yıl sürecek proje için 3,5 milyar $’a varan sermaye yatırımının gerekeceği belirtildi. Ayrıca çıkarıldıktan sonra Gladstone Eyaleti Kalkınma Bölgesi’ne bölgesine nakledilecek manyetit cevherinin burada hidrojen kullanılarak yeşil demire dönüştürülebileceği de öğrenildi.