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BHP Mitsubishi Alliance tamamen yenilenebilir enerji ile faaliyet göstermeyi planlıyor

Çarşamba, 21 Ağustos 2024 11:49:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı madenci BHP ve Japonya merkezli Mitsubishi’nin ortak girişimi olan Avustralya merkezli koklaşabilir taş kömürü madencisi BHP Mitsubishi Alliance (BMA), faaliyetleri için yenilenebilir enerji temin etmek amacıyla Queensland eyaleti hükümetine bağlı enerji üreticisi ve satıcısı CleanCo ile yedi yıllık enerji alım sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

2027 yılından itibaren başlayacak yeni sözleşme ve BMA’nın CleanCo ile önceden imzaladığı diğer iki sözleşmenin desteğiyle şirketin öngörülen enerji ihtiyacını güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve pompaj depolamalı hidroelektrik enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan karşılaması bekleniyor. Bu sayede BMA, faaliyetlerinin tamamını yenilenebilir enerji ile gerçekleştirebilecek.

BHP CCO’su Rag Udd, “Teknik ve ticari açıdan uygun olduğu müddetçe tüm faaliyet sahalarımızda 2030 yılına kadar tamamen yenilenebilir enerji kullanmayı hedefliyoruz,” dedi.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Karbonsuzlaşma BHP 

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