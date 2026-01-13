 |  Giriş 
PT Krakatau Steel Dumai-Sei Mangkei boru hattı projesi için 80.000 mt’un üzerinde çelik boru tedarik edecek

Salı, 13 Ocak 2026 11:16:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Endonezya merkezli çelik üreticisi PT Krakatau Steel, ulusal petrol ve doğal gaz altyapı yatırımlarını desteklemek amacıyla Dumai-Sei Mangkei (Dusem) boru hattı projesine yönelik çelik boru tedarik sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

PT Krakatau Steel’e göre şirket projenin ana malzeme ihtiyaçlarının karşılanmasında kilit bir rol üstlenecek. Üretici, iştiraki Krakatau Pipe Industries aracılığıyla boru hattı projesinde kullanılmak üzere 80.000 mt’un üzerinde çelik boru tedarik edecek.

Projede API 5L X52 PSL 2 standartlarına uygun olarak üretilmiş ERW ve HSAW borular kullanılacak. Sözleşme kapsamında 20 inç çapında ve 3 katmanlı polietilen (3LPE) kaplamalı boru tedarik edilecek. Boru hattının toplam uzunluğunun 541 kilometreye kadar ulaşması planlanıyor.

Boru hattı sistemi, Endonezya’nın petrol ve doğal gaz altyapısını desteklemek amacıyla Skg Belawan’dan Labuhan Batu İstasyonu’na ve Labuhan Batu İstasyonu’ndan Duri’deki tesislere doğal gaz taşımak için kullanılacak.


