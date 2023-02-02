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Primetals Çinli Tisco’nun çelik tesisinin süreç optimizasyon sistemini yeniledi

Perşembe, 02 Şubat 2023 14:17:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Çinli çelik üreticisi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.'nin (Tisco) Taiyuan’da bulunan çelik tesisinde bugüne kadarki en kapsamlı süreç optimizasyon sistemi yenileme çalışmalarını tamamladığını açıkladı.

İki adet LD konvertörü (bazik oksijen fırını), iki adet elektrik ark ocağı ve yedi adet slab döküm ünitesi dahil olmak üzere tüm çelikhane ve döküm alanlarının süreç optimizasyonu yenilendi.

Yeni sistemlere geçiş çalışmaları yalnızca bir hafta sürdü ve proje planlanandan iki ay önce tamamlandı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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