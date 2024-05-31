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Primetals Çinli Baosteel’e yeni sürekli slab döküm makinesi tedarik edecek

Cuma, 31 Mayıs 2024 12:10:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Çinli çelik üreticisi Baosteel Zhanjiang’ın Guangdong’daki tesisi için çift bantlı kavisli sürekli slab döküm makinesi sipariş ettiğini duyurdu.

Kapasitesi yıllık 3,5 milyon mt seviyesinde yer alacak yeni ekipman sayesinde Baosteel, 700 milimetreye varan genişlikte ve 450 milimetre kalınlığında yüksek kaliteli ultra kalın levha üretimi yapabilecek. Böylelikle Çinli üretici, gemi inşa ve rüzgar türbini sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Ayrıca gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı sürekli döküm makinesi, enerji tüketiminin azaltılmasına da yardımcı olacak.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Avrupa Çelik Üretimi Baosteel  

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